Macedo de Cavaleiros. Luz verde para central de camionagem e reabilitação dos Paços do Concelho

O Tribunal de Contas deu parecer positivo ao empréstimo bancário que irá permitir ao Município de Macedo de Cavaleiros suportar a comparticipação financeira de um conjunto de obras municipais que totalizam um investimento global de cerca de 3,3 milhões de euros.

Entre os projetos com luz verde para avançar encontram-se a reabilitação energética dos Paços do Concelho, a requalificação do Largo da Estação e a Rede Interface Rodoviária, mais conhecida por central de camionagem.

De acordo com o autarca, Benjamim Rodrigues, o município solicitou um empréstimo bancário na ordem dos 706 mil euros que servirá para comparticipar o investimento da autarquia nestes projetos”, salientando que “o visto do Tribunal de Contas era o passo que faltava para os projetos avançarem e as obras estarem no terreno dentro de um mês”.

A reabilitação energética do edifício dos Paços do Concelho foi adjudicada por um valor na ordem dos 489 mil euros, enquanto os trabalhos no Largo da Estação estão avaliados em cerca de 387 mil euros.

“Vamos também avançar com a requalificação da rua Eça de Queiroz, uma empreitada adjudicada por 423 mil euros”, acrescenta o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros.

Ainda de acordo com o autarca, vão também avançar as fases 1 e 2 do projeto Bicity, que visa criar condições para a circulação pedonal e ciclável, de forma segura e confortável, na envolvente ao Mercado Municipal, em articulação com os diferentes equipamentos e espaços urbanos do centro da cidade, orçadas em 572 mil e 601 mil euros.

Também vai avançar a construção da nova rede de interface rodoviária, avaliada em 909 mil euros.

“A única obra que não pode avançar de imediato é a do mercado municipal que terá de ser lançado novo concurso, uma vez que o anterior ficou deserto, por não ter sido foi formalizada qualquer proposta para a sua execução”, esclarece o autarca.

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros manifesta-se “muito satisfeito” com o aval do Tribunal de Contas, destacando-o como “mais um sinal, claro e inequívoco, de que Macedo está a modernizar-se e no caminho do progresso, que os projetos estão a avançar e que, depois de anos de marasmo, finalmente as obras a que nos propomos são mesmo executadas”.