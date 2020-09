​Governo garante que números atestam “esforço de recuperação” da assistência não-Covid

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, garante os profissionais de saúde estão a empreender um “esforço de recuperação” da assistência não-Covid e que os mais recentes números indiciam essa tendência.

Na habitual conferência de imprensa para dar conta de evolução da pandemia em Portugal, a governante refere que essa recuperação está a ser feita quer a nível de consultas nos cuidados primários, quer nas consultas hospitalares e ainda nas intervenções cirúrgicas.

De acordo com os números agora divulgados, em agosto, realizaram-se menos 920 mil consultas nos cuidados de saúde primários, o que representa menos 4,4% relativamente ao período homólogo. Marta Temido explica que este indicador representa uma tendência de recuperação dado que, em maio de 2020, a comparação face ao maio de 2019 era de menos 10,5% de consultas, em junho menos 7,2% e em julho menos 5,9%.

Já no que toca às consultas hospitalares, os números referem que em agosto realizaram-se menos um milhão do que no mesmo período de 2019, o que representa menos 12,6%. Em maio esse valor foi de menos 16,8%, em junho menos 14,3% e em julho menos 13,6%.

Sobre as cirurgias, as estatísticas apontam para menos 100 mil em agosto, ou seja, menos 22,2%, um valor que em maio era de menos 28,8%, em junho menos 26,9% e em julho menos 24,2%.

A ministra Marta Temido apresenta estes números depois do líder do PSD Rui Rio ter considerado que têm existido “falhas gravíssimas” na resposta aos doentes não Covid

Temido disse ainda ter a expectativa que, se a pandemia se mantiver estabilizada, estes indicadores possam ser melhorados, mas reconhece que vai ser difícil chegar aos números de 2019, um ano que considerou "exemplar" no que toca à assistência médica.