Depressão "Alex" traz frio, chuva e ventos fortes até sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou, esta quarta-feira, para a entrada da depressão "Alex" em Portugal, a partir de quinta-feira. Todos os distritos acima de Lisboa estarão em aviso amarelo na sexta-feira.

Em comunicado, o IPMA explica que o fenómeno meteorológico, que possui "um cavamento explosivo", tem entrada em Portugal prevista para as 22h00 de quinta-feira e deverá permanecer até ao final de sexta-feira. Os efeitos serão essencialmente sentidos através de rajadas de vento até aos 75 quilómetros por hora junto ao litoral e até 110 km/h nas terras altas.

A partir do final da tarde de quinta-feira, espera-se precipitação intensa nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. Na sexta-feira, prevê-se, também, uma descida de temperatura, em especial da máxima: irá variar aproximadamente entre 12 e 18 graus celsius nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18 e 25 graus a sul.

"Espera-se um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental, em particular entre o início da manhã de dia 2 e a madrugada de dia 3, em especial a norte com cabo Raso, onde a altura significativa das ondas poderá atingir 4 a 5 metros", acrescenta o IPMA.