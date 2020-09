Cerca de dois terços das camas hospitalares para a Covid-19 em Lisboa já estão ocupados

Veja também:

O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e o Centro Hospitalar de Lisboa Central são as unidades hospitalares que mais estão pressionadas com doentes Covid-19.

De acordo com os números revelados esta quarta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, a 29 de setembro, em Lisboa e Vale do Tejo, estavam internadas 351 pessoas infetadas com o novo coronavírus, num total de 539 camas disponíveis. O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, é aquele com “maior pressão”, acrescentou.

A governante deu conhecimento também sobre o número de internamentos em cuidados intensivos, também na região de Lisboa e Vale do Tejo. Das 89 camas disponíveis, 66 estão ocupadas, sendo que, nesta valência, é o Centro Hospitalar de Lisboa Central que se encontra mais pressionado.

No Norte, registam-se 162 pessoas internadas com Covid-19, num total de 311 camas disponíveis. A nível de cuidados intensivos, das 65 camas existentes, 33 estão ocupadas.

Marta Temido recordou ainda que a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde não é rígida e que pode ser alargada, consoante as necessidades.

Relativamente à transmissão do novo coronavírus, a ministra indicou que, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, o índice de transmissibilidade (RT) mais alto se verificou no Algarve (1.16) e o mais baixo no Alentejo (0.9).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortes e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal regista mais 825 casos e oito mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira. Não havia tantos doentes internados desde 16 de maio.

Desde a chegada da pandemia, o país soma um total de 1.971 óbitos e 75.542 casos confirmados do novo coronavírus.

MAPA DA COVID-19