Trump contra Biden num primeiro debate caótico. "Isto não vai acabar bem"

Confrontado com o facto de continuar a organizar comícios com dezenas de milhares de pessoas em plena pandemia, Trump respondeu: "As pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Tenho 25 e 35 mil pessoas a aparecer em aeroportos e até agora não tivemos problema nenhum; é ao ar livre, temos multidões incríveis. O Joe [Biden] faz círculos com três pessoas."

Olhando diretamente para a câmara, como fez várias vezes ao longo do debate, o candidato democrata ripostou: "Ele não está preocupado convosco e tem sido totalmente irresponsável na forma como tem lidado com o distanciamento social e o uso de máscaras."

Economia em recessão e os impostos. "Pago milhões", diz Trump

O nível do debate começou realmente a descer a partir deste ponto, com o Presidente a dizer que construiu "a maior economia" e que a fechou "quando a praga da China chegou" aos EUA e que, se fosse por Biden, a economia fecharia outra vez e o país ficaria arruinado.

"Ele quer fechar a economia outra vez? Vai destruir este país. Vejam os estados democratas que estão a cumprir confinamentos duros. Eles acham que nos estão a magoar, mas estão a magoar as pessoas. Não é justo, reabram os estados! Vejam o que está a acontecer com os divórcios e as drogas. Este homem vai fechar o país todo e destruir o nosso país. Não precisamos de um Presidente que diz 'Vamos fechar o país'."

Biden respondeu sem demoras, novamente a "olhar" para os indecisos do outro lado das televisões e computadores.

"Os milionários como ele estão a safar-se, mas e vocês? Ele vai ser o primeiro Presidente da história dos EUA com menos postos de trabalho na economia do que quando assumiu o cargo. As pessoas que perderam o trabalho estavam na linha da frente, pessoas que puseram a vida em risco para garantir que todos sobrevivíamos. Não se pode curar a economia enquanto não se resolver a crise de Covid-19."

Wallace interrompeu os candidatos neste ponto para perguntar diretamente a Trump sobre a investigação do "New York Times", que revela que o republicano pagou 750 dólares de IRS por ano, em 2016 e 2017, respetivamente o ano em que foi eleito e o ano em que tomou posse como Presidente.