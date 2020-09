Patrocinador dos debates presidenciais altera regras após primeiro duelo Trump-Biden

O grupo que patrocina e gere os debates dos candidatos à presidência dos EUA anunciou esta quarta-feira que vai alterar as regras para "garantir uma discussão mais ordeira" após o primeiro frente a frente entre Trump e o democrata Joe Biden, uma hora e meia de discussão caótica, com mais de uma centena de interrupções , sobretudo da parte do republicano.

Ao longo de hora e meia, o jornalista relembrou mais do que uma vez as "regras com que ambas as campanhas concordaram" para que o debate acontecesse: o moderador faz uma pergunta, cada candidato tem dois minutos certos para responder e só depois se passa a um debate mais aprofundado sobre cada tópico.

No primeiro dos três debates presidenciais antes das eleições de 3 de novembro, Trump disse várias coisas que não correspondem à verdade, atacou o rival democrata e um dos seus filhos, recusou-se a condenar publicamente milícias de extrema-direita -- dizendo a uma em particular para "recuar e aguardar" -- e voltou a manifestar a intenção de declarar as eleições fraudulentas caso Biden conquiste mais votos do que ele.

"Isto não vai acabar bem", avisou.

Biden, ex-vice-presidente nos mandatos de Barack Obama, tentou alertar para algumas das mentiras do rival e evitar contra-atacar, mas acabou por ficar cada vez mais nervoso ao ponto de mandar Trump calar-se e de lhe chamar "palhaço".

Claramente focado nos eleitores que não sabem quem escolher no próximo mês, olhou várias vezes para as câmaras falando diretamente aos norte-americanos, pedindo-lhes que escolham em consciência e que não cedam à pressão e chantagem de Trump. "Vocês têm o controlo para definir o que acontece neste país nos próximos quatro anos: vai haver mudanças ou vamos ter mais quatro anos das mentiras dele?"

Depois do primeiro debate em Cleveland, no Ohio, Trump e Biden defrontam-se novamente a 15 de outubro em Miami, na Flórida, e novamente a 22 de outubro, em Nashville, no Tennessee.