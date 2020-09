Governo de Espanha anuncia acordo com Madrid para alargar restrições a toda a comunidade

As medidas preveem, em particular, uma interdição à entrada ou saída da capital espanhola salvo por razões específicas, como deslocações para trabalhar ou para levar crianças à escola.

As declarações de Salvador Illa foram prestadas aos jornalistas no final de uma reunião do Conselho Interterritorial de Saúde, entre o Governo e as comunidades autónomas.

O acordo não contou com o apoio das comunidades de Madrid, Catalunha, Galiza, Múrcia e Ceuta, e surgiu depois de o ministro da Saúde espanhol e os responsáveis do setor nas comunidades autónomas não terem conseguido chegar a acordo sobre o aumento das restrições em todos os municípios com uma maior incidência da pandemia de Covid-19.