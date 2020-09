Covid-19. Confinamento pode voltar a Madrid e 10 outras cidades

Espanha prepara-se para adotar medidas mais restritivas nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Os critérios de um novo confinamento nas cidades com mais de 100 mil habitantes estão a ser debatidos nesta quarta-feira no Conselho Interterritorial de Saúde. O Ministério da Saúde enviou às comunidades autónomas a minuta do acordo que deverá ser aprovado nesta reunião e cujo teor foi avançado na última noite pelo ministro da Saúde. "Todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, com uma incidência acumulada de 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias devem tomar medidas de limitação da mobilidade e dos contactos sociais”, avisou Salvador Illa. “Devem tomar também medidas que garantam limites de lotação e horários desfasados nos locais de trabalho e reforcem as capacidades de resposta das respetivas comunidades autónomas”, acrescentou.



Os critérios incluem ainda mais de 10% de testes PCR positivos para o novo coronavírus realizados no município e que a comunidade tenha mais de 35% das camas em unidade de cuidados intensivos ocupadas com doentes com Covid-19. Sempre que estas condições existirem numa comunidade, deve ser decretado o confinamento "no prazo máximo de 48 horas", com restrição de entradas e saídas, redução de lotação em locais públicos e encerramento de parques infantis, entre outras medidas. No caso da Comunidade de Madrid foi, entretanto, alcançado um acordo com o Ministério da Saúde que acabou com o impasse entre as duas partes e permitiu estender as restrições a toda a região, incluindo Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles e Alcalá de Henares, entre outras. Segundo o Ministério espanhol da Saúde, existem hoje 11 municípios com mais de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes.