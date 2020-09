Serena Williams desiste de Roland Garros

Serena Williams, tenista americana de 39 anos, desistiu da participação em Roland Garros, devido a uma lesão no tendão de aquiles, no calcanhar.

A tenista, que já venceu o torneio francês em três ocasiões, em 2002, 2013 e 2015, iria disputar a partida da segunda ronda contra a búlgara Tsvetana Pironkova na quarta-feira.

"Adoro jogar em Paris, é sempre tão divertido, queria jogar, mas o meu calcanhar não teve tempo suficiente para curar. Está melhor, mas pensando a longo-prazo, acho que não iria conseguir jogar os jogos todos deste torneio. Tenho alguma dificuldade em andar, o que é um sinal que devo recuperar melhor", disse, em conferência de imprensa.

Serena Williams destaca a gravidade das lesões no calcanhar e, nesse sentido, prefere ficar de fora do torneio francês.

"Dou sempre 100%, até mais se for possível. As lesões no tendão de aquiles são sérias, não são para brincadeiras. Pode ser das mais graves, caso piore, e não quero que chegue a esse ponto", acrescentou.

A americana já venceu um total de 23 títulos do Grand Slam e ainda procura igualar o recorde de Margaret Court, que venceu 24. Na primeira ronda do torneio, Serena bateu a compatriota Kristie Ahn, 102.ª classificada do "ranking" WTA, em dois "sets", pelos parciais de 7-6(2) e 6-0, num duelo que durou 1h41.