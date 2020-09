Palmarés europeu do AC Milan não retira ambição do Rio Ave em chegar à Liga Europa

Augusto Gama, treinador-adjunto do Rio Ave, e Bruno Moreira, ponta de lança da equipa, foram os porta-vozes da ambição da equipa de Vila do Conde em chegar à fase de grupos da Liga Europa. O técnico realça o histórico do AC Milan, adversário no "play-off", mas isso não retira o objetivo de seguir em frente.

"Já chegámos uma vez à fase de grupos e gostavamos de voltar. Derrotar uma equipa como o AC Milan seria um feito histórico para o clube. O AC Milan tem um histórico com palmarés muito grande no futebol europeu, mas nenhuma equipa nos assusta", disse.

O técnico realça que o Rio Ave já conseguiu eliminar o Besiktas, que tinha também estatuto de favorito.

"Sabemos que temos valor. O AC Milan vai criar muitas dificuldades, mas estamos preparados para elas, assim como o Besiktas também era uma excelente equipa. É só um jogo e tudo pode acontecer", destaca.

Sobre o mais recente reforço da equipa, o médio-defensivo Pelé, Augusto Gama elogia as qualidades do jogador que regressa ao Rio Ave: "Esteve cá no passado, vai dar qualidade e consistência ao nosso meio-campo. Será muito importante".