A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirma as equipas de arbitragem para os primeiros jogos da jornada 3 da I Liga.

São dois os jogos que vão disputar-se na sexta-feira.

O Moreirense – Boavista vai ser arbitrado por Manuel Mota (com Gustavo Correia no VAR) e o Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira vai ter Hélder Malheiro no apito e Luís Godinho como videoárbitro.