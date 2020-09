Graça Freitas. Público nos jogos da seleção "são testes para avaliar comportamento"

Veja também:

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, esclareceu que os jogos da seleção nacional com público nas bancadas, nos próximos dias 7 e 14 de outubro, contra Espanha e Suécia, respetivamente, são "projetos piloto" para o regresso dos adeptos aos estádios nas restantes competições.

Em conferência de imprensa de atualização dos dados da pandemia Covid-19 em Portugal, Graça Freitas explica que o regresso dos adeptos aos estádios está dependente do comportamento do público nestes dois jogos.

"Vamos fazer estes dois projetos piloto. Vamos testar e experimentar para ver se resulta. Vamos ver o comportamento à chegada e saída e testar os circuitos. É um teste para perceber comportamento das pessoas. É uma evolução natural. Depois vamos ver, a avaliação será importantíssima. Não há conclusões antes dos projetos", explica.

A diretora-geral da Saúde explica que foram escolhidos jogos da seleção por serem considerados "de menor risco", em comparação a jogos de clubes.



"Os jogos da seleção são considerados jogos de menor risco. Dia 7 de outubro, em Alvalade, teremos 5% da lotação e, uma semana depois, aumentamos para 10% no jogo oficial. Vamos ver como corre", diz.

Mediante a avaliação, Graça Freitas prevê a realização de um "terceiro piloto para depois entrar em modo de produção", ou seja, a abertura gradual dos estádios aos adeptos dos clubes.

Até à data, a prioridade da DGS estava na reabertura das escolas e no impacto que poderia ter nos números da pandemia no país, daí a nega à presença de adeptos nos jogos do Benfica, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira: "A prioridade eram as escolas e o comportamento desta dinâmica. Não estava prevista a existência de público nos estádios. E por isso é que Benfica e Vitória não tiveram público".