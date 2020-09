Feirense vence Académica e faz o pleno em três jogos

O Feirense chegou à terceira vitória nos três primeiros jogos da II Liga, esta terça-feira, ao triunfar no terreno da Académica, por 0-1.

Um golo de Fabrício, ao minuto 10, deu a vitória, no Estádio Cidade de Coimbra, à equipa de Filipe Rocha, cujo jogo da primeira jornada foi adiado devido a um surto de Covid-19 no Desportivo de Chaves.

Com este resultado, o Feirense soma nove pontos nas três jornadas que disputou e sobe ao segundo lugar. Apenas atrás do Mafra, que conta por vitórias as quatro rondas de arranque do segundo escalão.

Já a Académica, que também falhou a primeira jornada devido a um surto do novo coronavírus, cai para 10.º, com quatro pontos.