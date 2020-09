Desejo do FC Porto e compromisso de Otamendi

O jornal "O Jogo" faz manchete, esta quarta-feira, com um alvo do FC Porto: "Pepê é o eleito do dragão". Extremo do Grémio de Porto Alegre está no topo da lista para reforçar o ataque. FC Porto terá feito proposta de 10 milhões de euros, mas valor é curto. Compra só é possível após a concretização de mais vendas.

Alex Telles é um dos jogadores que pode abastecer os cofres dos campeões nacionais, mas o diário da Global Media revela que a primeira abordagem do Manchester United não chegou para abrir a negociação.

"Record" e "A Bola" abrem edições com a declaração de Otamendi, na apresentação como jogador do Benfica: "Vou defender esta camisola até à morte". A passagem pelo FC Porto foi tema debatido com o argentino, que respondeu que o Porto é "passado".

Tabata também foi apresentado como reforço do Sporting e os três desportivos dão destaque ao extremo brasileiro, que chega a Alvalade com a convicção de que passa a representar um gigante europeu.

O regresso do público aos estádios em Portugal - nos Açores e nos jogos da seleção - e a camisola amarela de Amaro Antunes na Volta a Portugal são outros temas presentes nas primeiras páginas dos desportivos.