Clubes exigem regresso imediato de público aos estádios

Os clubes de futebol profissionais, da I e II Liga, uniram-se para exigir, de forma conjunta, o regresso dos adeptos às bancadas dos estádios.

Em conjunto com a Liga de Clubes, os emblemas pretendem "veementemente reclamar pelo fim da discriminação do Futebol Profissional em relação às demais atividades económicas, solicitando que o regresso do público a todos os Estádios do Futebol Profissional aconteça de imediato".

"O futebol tem sido um exemplo na prevenção dos comportamentos de risco e na promoção dos bons comportamentos no combate à pandemia", pode ler-se na nota.

No comunicado, os clubes acreditam que, face ao comportamento que tiveram na prevenção da propagação da pandemia, "não reclamam o prémio correspondente, apenas exigem um tratamento paritário com as demais atividades, designadamente da área dos espetáculos não desportivos".

A saúde financeira dos clubes e a sustensabilidade das sociedades desportivas depende do regresso do público aos estádios.

"O futebol espetáculo depende da presença do público e a própria sustentabilidade das sociedades desportivas profissionais – empresas dispersas por todo o país e empregadores de referência nas suas comunidades – depende do regresso progressivo e cauteloso do público aos estádios", pode ler-se.