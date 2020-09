Caso Matheus Reis não mexeu com o plantel do Rio Ave

A suspensão de Matheus Reis por se ter recusado a jogar contra o Vitória de Guimarães não mexeu com o plantel do Rio Ave, garantiu o avançado da equipa, Bruno Moreira, em conferência de imprensa na véspera do "play-off" da Liga Europa contra o AC Milan.

"Não tocou em nada [com o grupo]. É uma questão que está a ser resolvida internamente e o presidente saberá o que vai fazer", disse.

Augusto Gama, referência do clube e treinador-adjunto, preferiu não fazer comentários e remeteu para as declarações do presidente, António Silva Campos: "Em relação a esse caso o presidente já falou tudo o que tinha para falar. É um caso que está a ser tratado internamente. Não há mais nada a acrescentar".

A confirmação da suspensão do lateral-esquerdo foi confirmada em exclusivo à Renascença pelo presidente do Rio Ave, que classificou o ato como "imperdoável".

"Ele recusou jogar no dia do jogo. Nós não podemos aceitar estas atitudes. Foi uma surpresa muito grande. Estávamos a negociar o jogador com um clube e ele queria que fosse mais rápido. Eu aconselhei-lhe calma, explicando que estávamos a negociar e que tínhamos de chegar a acordo", revela Silva Campos.