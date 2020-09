Dier foi à casa de banho durante jogo e Mourinho foi ao balneário buscá-lo

O Tottenham perdia por 1-0 desde o minuto 19, com um golo de Timo Werner. Já depois de Dier, antigo jogador do Sporting, voltar ao relvado, os "spurs" chegaram ao empate, com um golo de Erik Lamela, aos 83 minutos, assistido pelo reforço de verão Sergio Reguilón.

No final do jogo, Eric Dier marcou presença na "flash interview" e revelou que a "natureza" o chamou: "Acho que todos conseguem imaginar o que foi. Quando temos de ir, temos de ir. Ouvi dizer que eles tiveram uma oportunidade e ainda bem que não marcaram, porque isso não teria sido bom. Há coisas que não conseguimos evitar", disse.

José Mourinho reconhece que foi "pressionar" o internacional inglês ao balneário, numa altura em que já tinha esgotado as substituições, mas elogia o esforço do médio.

"Para ele abandonar o campo, foi fácil imaginar o que aconteceu. Ele sabia, eu estava apenas a pressioná-lo para voltar o mais rápido possível, porque não há mais substituições, e um jogador a menos é a consequência de algo não humano que ele fez, que foi jogar dois jogos completamente desidratado, cansado, sem energia nos músculos", disse.

Eric Dier acabou por receber o prémio de homem do jogo e, no final da partida, brincou com a situação nas redes sociais, com uma fotografia do prémio junto da sanita, com a legenda: "o verdadeiro homem do jogo".