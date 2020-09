Chelsea empresta Ross Barkley ao Aston Villa

O Aston Villa oficalizou, esta quarta-feira, a contratação de Rosso Barkley, por empréstimo do Chelsea, até ao final da temporada. O médio inglês, de 26 anos, foi utilizado em três jogos, já esta época, por Lampard nos "blues", mas pretende ter uma preponderância maior na equipa.

Influência que poderá ter no Aston Villa, onde o treinador Dean Smith o vê como alguém que vai ser uma mais-valia para a equipa. "Contratar um jogador da qualidade do Ross é um grande golpe de mercado para o nosso clube. Estou certo de que ele vai progredir aqui e vai melhor a nossa equipa", disse o técnico, em declarações publicadas no site do Aston Villa.