Otamendi já treinou no Benfica Campus

O defesa Nicolas Otamendi fez, esta quarta-feira, o primeiro treino ao serviço do Benfica no Seixal.

Os encarnados publicaram nas redes sociais um vídeo com o resumo do dia do internacional argentino.

É visível a apresentação aos novos colegas, o primeiro contacto com o treinador Jorge Jesus, a refeição em grupo e o primeiro apronto no Benfica Campus.