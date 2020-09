Luís Filipe Vieira convidou adversário para a sua lista. Noronha Lopes recusou

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, confirma que foi convidado por Luís Filipe Vieira, em julho, para ser vice-presidente da sua lista à presidência dos encarnados.

"É verdade [que almocei com Vieira em julho antes de anunciar a minha candidatura]. Fui convidado nessa altura para ser vice-presidente da sua direção", referiu.

O gestor acrescenta que, nesse almoço, disse a Vieira "porque nunca o apoiaria e nunca faria parte da sua lista. E as razões da minha recusa são as mesmas que me levaram a apresentar a minha candidatura: chegámos ao fim de um ciclo e precisamos de virar a página”.

“Queremos um Benfica mais ambicioso e que se foque no sucesso desportivo, queremos um Benfica que coloque os sócios no centro da vida do clube. Queremos um Benfica mais transparente e credível", acrescentou.

Noronha Lopes lembra que o atual presidente dos encarnados tentou usar uma estratégia para "anular alguns opositores".

"Apesar dessa nega, Vieira garantiu que tinha um lugar na sua lista à minha espera. Talvez esperando que a estratégia que teve no passado para anular alguns opositores resultasse comigo. Não resulta. Eu não cedo a esses convites”.

A terminar, Noronha Lopes deixou “um desafio ao candidato Luís Filipe Viera: não se esconda. Venha debater com todos os candidatos. Não por respeito aos candidatos, mas por respeito aos sócios do nosso clube".

As eleições no Benfica vão decorrer em outubro.