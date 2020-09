L. F. Vieira recandidato ao Benfica mas "será último mandato"

Luís Filipe Vieira confirma recandidatura à presidência do Benfica, mas garante que será o seu último mandato.

O recandidato garante "orgulho no trabalho realizado nestes 17 anos" e que o foco nos próximos quatro anos será o "desportivo".

"Nos próximos quatro anos continuaremos a crescer e serão quatro anos em que o foco será a vertente desportiva. Será a base para superarmos nesta década e o que fizemos foi extraordinário. Foi a melhor década de sempre nas modalidades, no capítulo financeiro e a segunda no futebol. Uma década em que reforçamos o nosso prestígio internacional e nos afirmamos como um dos maiores clubes do Mundo. Uma década com contas positivas em sete anos. Quero que o Benfica supere isso na próxima década", afirmou.



Vieira elogia o facto de haver vários candidatos à presidência dos encarnados e garante estar "disponível para ouvir, para acolher as boas ideias, venham elas de onde vierem".

Apesar disso, considera que "há propostas que são boas, mas não são novas e já foram implementadas e há propostas novas que não são boas. Não podemos passar os próximos 30 dias apenas a deitar abaixo, a desvalorizar o trabalho feito, a menorizar resultados, a criticar tudo e todos, porque aqueles que só criticam raramente conseguem construir".

O atual presidente das águias lembra que o Benfica é "o clube português mais saudável do ponto de vista financeiro e mais preparado para enfrentar os próximos anos". "Vão ser anos exigentes, mas já passei por situações bem mais complicadas e anos mais exigentes quando aqui cheguei".

"As contas do Benfica são auditadas anualmente, com relatórios detalhados e públicos, pelo que não percebo a crítica recorrente de alguns candidatos da oposição, mas estou disponível a acolher na minha lista para o Conselho Fiscal um elemento de cada uma das candidaturas da oposição para que possam perceber a transparência e o rigor das nossas contas. A porta está aberta."

No discurso de apresentação de recandidatura, Luís Filipe Vieira acrescentou que, em sua opinião, este "não é o fim de um ciclo, é a continuação de um ciclo de sucesso. É essa a minha ambição e a minha promessa".

Luís Filipe Vieira respondeu a algumas das críticas que lhe têm sido feitas: "Quando cheguei ao Clube o dono do Benfica eram os credores. Foi comigo que se devolveu o Benfica aos sócios; Não festejo nem vendas nem contratações de jogadores. Se hoje há um projeto de formação conhecido e reconhecido a nível internacional; haverá, a par do voto eletrónico, o voto em papel, como os sócios do Benfica vão poder votar em todas as capitais de distrito de Portugal continental".

A terminar, Vieira deixou um apelo ("Os próximos anos devem ser de união, por isso, depois das eleições, quem ganhar será presidente de todos os benfiquistas") e uma garantia: "Depois das eleições, não haverá vencedores ou vencidos, mas apenas benfiquistas".