Jorge Soares aprova troca Rúben Dias-Otamendi. "Estes negócios não se podem perder"

"Estes negócios não se podem perder". É assim que Jorge Soares, antigo jogador de Benfica e Farense, reage à transferência de Rúben Dias para o Manchester City, num negócio que vê Otamendi reforçar o Benfica.



Em Bola Branca, o antigo defesa-central, hoje com 48 anos, sublinha a perda do defesa formado no Seixal, que "será o titular da seleção nos próximos 10 anos", mas considera que com o argentino Jorge Jesus "não fica mal" servido.

"Quando um clube perde um jogador como o Rúben Dias é sempre mau, mas há o aspeto financeiro que é importante. O Benfica se fez o negócio foi com esse intuito. O Rúben Dias será o central da seleção nos próximos dez anos, mas foi uma oportunidade boa para o jogador e para o Benfica e estes negócios não se podem perder. Otamendi é diferente, experiente e já demonstrou o que pode vir a dar. O Benfica não vai ficar mal", explica.

Aliás, para o alentejano, Otamendi deverá já alinhar de início frente ao Farense, em virtude das dúvidas existentes com Vertonghen e Jardel, este recentemente recuperado de lesão. Se o belga e o brasileiro não ficarem aptos, o treinador das águias terá apenas Ferro, ou ainda deslocar André Almeida ou Samaris.

"Jorge jesus vai apostar já em Otamendi. Para fazer uma contratação como esta é para pôr no imediato. Com a experiência do Otamendi é uma grande vantagem", considera Jorge Soares.

O antigo central foi jogador de Farense e Benfica, sendo nos algarvios que se destacou e deu o salto para a Luz, e olha com alegria para a reedição deste duelo no principal campeonato.

Contudo, e dentro das quatro linhas, vaticina grandes dificuldades para o emblema farense, mas que pode vir a encontrar um Benfica "num dia mau" e terá que aproveitar para "arrancar os primeiros pontos" nesta liga portuguesa.

"O Benfica é superior, tem mais qualidade ofensivamente e defensivamente. As chances do Farense são menores, mas fará o seu melhor para contrariar o máximo, essa avalanche do Benfica, que está moralizado", rematou o antigo defesa central que na década de 90, representou os dois emblemas.