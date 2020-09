Camané, Mário Laginha e Maria Mendes na corrida aos Grammy Latinos

Os músicos Camané e Mário Laginha e a cantora Maria Mendes estão nomeados para os prémios de música Grammy Latinos 2020, segundo a lista de nomeados divulgada esta terça-feira.

O fadista Camané e o pianista Mário Laginha estão indicados na categoria de "Melhor Álbum de Raízes" em língua portuguesa com o disco "Aqui está-se sossegado", a partir do repertório de fado.

A cantora de jazz Maria Mendes está indicada para o Grammy Latino de "Melhor arranjo", com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me" com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019.

A 21.ª edição dos Grammy Latino, com o colombiano J Balvin a liderar as nomeações em 13 categorias, decorrerá a 19 de novembro.