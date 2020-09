Vítor Oliveira aprova Tabata no Sporting. "Pode brilhar num clube grande"

Bruno Tabata escolheu o Sporting para dar continuidade à sua carreira em Portugal e, para o treinador que o lançou na principal equipa do Portimonense, essa foi uma boa aposta, sem deixar de realçar as condições que o jogador tinha no Algarve e a opção Braga, se tivesse sido essa a escolha do brasileiro.

A Bola Branca, Vítor Oliveira realça "a grandeza do Sporting" para justificar a decisão do avançado, pois estará "num clube melhor e com outras pretensões", onde terá oportunidade de "brilhar e ter êxito".

Tabata terá agora um caminho para percorrer, ao lado de "jogadores melhores, com mais qualidade e mais experiência", fatores que certamente "farão com que cresça".

"Tem todas as condições para brilhar num clube grande. Para além das condições técnicas fundamentais para um jogador ter sucesso, é um bom profissional, treina sempre bem. Não precisamos de ter qualquer preocupação, os treinos para ele não têm tempos mortos. É muito aplicado, com muita qualidade e com bom espírito coletivo", aprofunda Vítor Oliveira.

Nestes méritos todos, o brasileiro encaixará bem na equipa de Rúben Amorim, pois tem "um bom pé esquerdo e pode jogar pelos dois corredores". Junta a estes predicados outro que é regra na estratégia leonina, o de "ter facilidade em jogar por dentro".