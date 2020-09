Sporting anuncia contratação de Tabata

O Sporting anunciou a contratação de Tabata, proveniente do Portimonente, tal como a Renascença avançou.

O médio de 23 anos custa cerca de cinco milhões de euros ao Sporting, por 50% do passe do brasileiro. Tabata assina um contrato válido por cinco temporadas, até 2025 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e será o novo camisola 7 dos leões.

“É o dia mais feliz da minha vida. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu”, disse, aos meios oficiais do clube.



Tabata chegou ao Portimonense em 2015, na altura para a equipa de juniores da formação algarvia, depois de ter feito toda a formação até então no Atlético Mineiro.

O avançado fez quatro épocas na equipa principal, com nove golos apontados em 119 jogos disputados. Tabata tinha contrato até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

As boas exibições no Portimonense tornaram Tabata numa presença regular na seleção sub-23 do Brasil. O extremo marcou presença no Torneio de Toulon, em 2019, conquistado pela seleção canarinha.

“A dimensão do Sporting CP é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado", disse.



Tabata mostra-se disponível e capaz para jogar em qualquer posição do ataque do Sporting, de acordo com um novo sistema que Rúben Amorim introduziu esta época: "Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o míster quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias”.