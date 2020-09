Rúben Amorim recuperado da Covid-19

Rúben Amorim está recuperado da Covid-19 e já orientou o treino do Sporting desta terça-feira, em Alcochete.

O técnico foi diagnosticado com o novo coronavírus depois do surto que afetou a equipa e vários jogadores do plantel. Nuno Santos e Eduardo Quaresma foram considerados curados na véspera do jogo contra o Paços de Ferreira, no domingo, e junta-se agora Rúben Amorim.

Maximiano, Rodrigo Fernandes e Gonçalo Inácio estão também curados da Covid-19 e já treinaram esta terça-feira.

Ainda fora das opções, sem luz verde das autoridades de saúde, continuam Renan Ribeiro, Borja, Pedro Gonçalves e João Palhinha.

O treinador falhou os dois primeiros jogos da época, contra o Aberdeen e Paços de Ferreira, e já estará disponível para o jogo decisivo do "play-off" da Liga Europa, contra o LASK Linz, em Alvalade.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, às 10h00, em Alcochete, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Às 18h30, Emanuel Ferro e um jogador vão estar presentes na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o LASK Linz.

O Sporting recebe o LASK Linz na quinta-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.

[Em atualização]