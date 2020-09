Balão de ensaio

Depois de muitos apelos, sempre recusados, no sentido de restituir ao futebol um dos seus melhores e fundamentais elementos – a presença de público nos estádios – a Liga de Clubes voltou ao assunto e acaba mesmo de solicitar à Direção Regional de Saúde dos Açores autorização que seja possível a presença de mil espectadores no jogo a disputar no próximo sábado à tarde entre o Santa Clara e o Gil Vicente.

Esta insistência da Liga, que tem sido veemente nos apelos dirigidos às entidades de saúde, não é de todo inocente. Como todos nos recordamos, ainda recentemente na Ilha Terceira, nos Açores, foi permitida a entrada de público no jogo entre o Fontinhas e o Estrela da Amadora, sem que tal facto tenha provocado grande ruido.

É exatamente às mesmas autoridades que agora se dirige para assim também poder concluir se estamos ou não mais perto de chegar à possibilidade plena de oferecer ao jogo o seu melhor condimento, o público que o ama e sustenta.

No pedido feito é dito expressamente que se desejam 700 espectadores na bancada Açores e mais 300 na bancada central.

A Liga refere que a assistência de mil pessoas é definida tendo por base a circular informativa da própria Direção Regional de Saúde, que autoriza a presença de público nos recintos desportivos do arquipélago até dez por cento da lotação dos espaços, mediante o uso de máscara e o cumprimento, até dois metros, do distanciamento entre cada espectador.

A referida autorização açoriana abrange todas as competições e os vários escalões, ficando no entanto de fora a equipa do Santa Clara, que está obrigada a respeitar as normas da Liga de Clubes e da Direcção-Geral da Saúde. E é aqui que o pedido pode vir a bater contra a parede, dado que até agora nenhuma outra autorização teve resposta positiva.

Veremos entretanto se as autoridades vão ser sensíveis a este novo e inovador pedido da Liga de Clubes, que diz responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as regras, deixando também antever um comportamento exemplar do público açoriano.

Trata-se de um balão de ensaio que nos deixa a todos na expectativa. Um “sim” a esta solicitação pode muito bem vir a tornar-se num primeiro passo para que os clubes tenham finalmente luz verde e possam trazer de novo os seus adeptos a um dos locais que mais gostam de frequentar em cada fim-de-semana, os estádios de futebol.