"Comunicar ao encontro das pessoas como e onde estão" é o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais

"Vinde e vede” - Comunicar ao encontro das pessoas como e onde estão é o tema escolhido pelo Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais do próximo ano.

Francisco recorda que “o anúncio cristão, antes das palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros, proximidade. Numa palavra, vida.”

Para enquadrar o tema da 55.ª Mensagem do Santo Padre, que se assinala em maio de 2021, a o comunicado da Santa Sé informa que “na mudança de época que vivemos, e num tempo que nos obriga ao distanciamento social devido à pandemia, a comunicação pode possibilitar a proximidade necessária para reconhecer o essencial e compreender verdadeiramente o sentido das coisas”.

O texto recorda ainda que “não conhecemos a verdade se não a experimentamos, se não encontramos as pessoas, se não participamos de suas alegrias e dores”. E acrescenta: “O velho ditado "Deus encontra-te onde estás" pode ser um guia para os que trabalham nos media ou na comunicação na Igreja”.

Neste contexto, fica o convite “a usar todos os meios de comunicação, em todas as suas formas, para chegar às pessoas como são e onde vivem.”

O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II. É assinalado anualmente no domingo antes do Pentecostes.