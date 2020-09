Pinto da Costa diz que tem "combinado um diálogo" com Sérgio para renovar

O presidente do FC Porto reiterou, esta segunda-feira, a vontade de que Sérgio Conceição continue e revelou que já está marcada uma conversa para renovar contrato, que termina no final da época.

"A minha vontade é que o Sérgio Conceição continue. Vamos deixar passar este período, mas depois da tempestade vem a bonança. Em três anos ganhámos dois campeonatos e é justo que ele continue no FC Porto com tempos mais fáceis. Desejo que continue no FC Porto. Vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo", afirmou Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal.

Esta segunda-feira, ao receber o Dragão de Ouro para melhor treinador do ano, Sérgio Conceição admitiu que, enquanto Pinto da Costa o quisesse no FC Porto, teria todo o gosto em continuar.

O líder portista gostou das palavras e elogiou o treinador, que "é de um rigor extremo, mas sempre com racionalidade, interesse e colocando sempre os interesses do FC Porto acima de tudo".

Quanto ao mercado de transferências, apesar dos adeus de Fábio Silva e Vítor Ferreira, Pinto da Costa salientou que não saiu nenhum jogador do núcleo de 15 ou 16 que eram considerados indispensáveis.

"Não podemos é evitar que um clube chegue aqui e pague a cláusula de rescisão", assumiu.