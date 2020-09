FC Porto prepara Marítimo ainda com Evanilson condicionado

O FC Porto voltou aos treinos, esta terça-feira, depois da vitória por 5-0 no dérbi contra o Boavista, no sábado. O plantel cumpriu uma folga na segunda-feira e Sérgio Conceição conta com quatro nomes no boletim clínico.

Iván Marcano (tratamento e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Cláudio Ramos (treino integrado condicionado) e Evanilson (treino condicionado e ginásio) são os nomes presentes no boletim clínico portista.



Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, a partir das 10h30.



O FC Porto-Marítimo está marcado para sábado, às 18h30, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento na Renascença.