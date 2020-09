FC Porto celebra 127 anos. Conheça os vencedores dos Dragões de Ouro

O FC Porto celebra, esta segunda-feira, 127 anos de história e comemora a data com a entrega dos galardões "Dragões de Ouro".

O clube não pode realizar a habitual gala e, nesse sentido, vai anunciar os vencedores dos prémios através dos meios oficiais do clube, ao longo do dia, e nas redes sociais.

As celebrações arrancaram logo pela manhã, junto dos bustos de Rui Filipe, Pavão e José Maria Pedroto, no interior do Estádio do Dragão, numa homenagem aos sócios, jogadores, treinadores e dirigentes portistas já falecidos.

De seguida, o presidente Pinto da Costa hasteou da bandeira, acompanhado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, pelo presidente do Conselho Fiscal, Jorge Guimarães e pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.



Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia da Covid-19, o ato simbólico também não contou com a presença do público na praça exterior do dragão.

Os Dragões de Ouro:

Dirigente do Ano: Joaquim Faria

Parceiro do Ano: Super Dragões

Casa do FC Porto do Ano: Lisboa

Sócio do Ano: Fernando Cerqueira

Treinador do Ano: Sérgio Conceição

Atleta do Ano: Pepe



Atleta Jovem do Ano: Fábio Vieira

Atleta Revelação do Ano: João Mário

Futebolista do Ano: Jesús Corona

Atleta Amador do Ano: Torbjorn Blomdhal

Atleta de Alta Competição do Ano: Antóno Areia

Carreira: José Carlos Esteves

Quadro do Ano: Jorge Rocha



Quadro do Ano: Hugo Nunes



Recordação: Seninho



Projeto do Ano: AJM/FC Porto