FC Porto arranca época com o pé direito. "Confiança é assumida e qualificada"

O FC Porto revela sinais de confiança que vão muito além da simples continuidade, na ótica de Rui Quinta, treinador bicampeão como adjunto de Vitor Pereira no Dragão.

Numa entrevista a Bola Branca, Rui Quinta assinala que o arranque positivo da temporada portista, com duas vitórias, oito golos marcados e um sofrido “pode ser visto numa lógica de continuidade” mas, na sua opinião “revela claramente uma confiança diferente, não sofrida, assumida e qualificada”.

O FC Porto ultrapassou dois obstáculos de peso nas duas primeiras jornadas, com um triunfo por 3-1 sobre o Braga no Dragão e uma goleada por 5-0, no Bessa, com o Boavista. Rui Quinta sublinha a qualidade de jogo revelada pela equipa treinada por Sérgio Conceição.

“É um Porto com muita consistência, com um bom conjunto de rotinas, competitivo e, na minha perspetiva, com qualidade de jogo, que conseguiu ultrapassar estes dois jogos de forma categórica” diz.

Nas duas jornadas disputadas para o campeonato, Sérgio Conceição não utilizou nenhum dos reforços como titulares. Até agora só o lateral Zaidu e o avançado Taremi deram o contributo à equipa, na condição de suplentes utilizados, o que para o ex-técnico portista “é um indicador da qualidade do plantel”.

Nesta entrevista à Renascença, Rui Quinta destaca ainda que Pinto da Costa “com a sabedoria que lhe é reconhecida” está a passar "uma mensagem de confiança a toda a equipa" ao afirmar que deseja contar com Sérgio Conceição para além do contrato que termina no final da presente temporada.