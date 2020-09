Ultimato dos EUA a Portugal. “A China não responderá olho por olho, dente por dente”

João Marques da Cruz é administrador da EDP e um gestor que faz a sua vida entre Lisboa, Hong Kong e Macau. É também presidente da Câmara de Comércio Luso-Chinesa (CCLC), e por tudo isso está mais do que familiarizado com a cultura e modo de pensar chinês. Agora que em Portugal parece haver uma guerra entre as duas superpotências, depois das declarações do embaixador norte-americano em Lisboa, Marques da Cruz é peremptório: “Não pode haver mistura entre sistemas de alianças e vetos de investimentos.” No sábado, em entrevista ao Expresso,o embaixador George Glass, empresário do Oregon e amigo de Donald Trump, disse que Portugal “tem de escolher agora” entre o aliado ou o parceiro comercial. Ou seja, entre os EUA ou a China. O próximo campo de batalha é o leilão para a tecnologia 5G, cujas regras estão a ser fechadas e que deve acontecer em outubro. Glass disse que se a chinesa Huawei entrar na nova rede de telecomunicações, a relação com Portugal vai mudar.

Em entrevista à Renascença, Marques da Cruz não acredita que a China retalie neste aumento de tensão verbal entre os dois gigantes económicos. “Acho que não, por uma questão de estilo. A China tem um estilo de superpotência com todas as caraterísticas de uma: grande moderação e grande contenção. Não responderá olho por olho, dente por dente". O presidente da CCLC desvaloriza o tom e agressividade das palavras do representante de Washington. “Há uma tradição de os embaixadores norte-americanos não serem diplomatas de carreira, e de haver uma proximidade ideológica e amizade com o Presidente dos EUA. Por isso, é normal que o timing das eleições nos EUA influencie”, justifica. Ainda assim, afirma, não chamaria ao que se passou apenas um episódio, “porque há muitos sinais em todo o mundo desta relação difícil entre a China e os EUA”. “São as duas maiores potências económicas e é quase normal que acabe por haver esta relação difícil”, defende. Como ficarão EDP e Mota Engil Na mesma entrevista ao semanário Expresso, Glass aponta os nomes da EDP e da Mota Engil como grupos que por terem capital chinês devem decidir de que lado ficam. Marques da Cruz diz que, para já, não há consequências nenhumas para as duas empresas, e que espera que tudo seja resolvido com “diálogo e no quadro da lei”.

Marques da Cruz defende que a China tem de dar mais passos, sobretudo, na abertura e reciprocidade ao investimento europeu, tal como recentemente foi exigido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Reconheço que há áreas em que a China tem de dar passos de abertura da sua economia porque a Europa é aberta ao investimento chinês. Dizer que tudo está bem, não, não está”, declara. Este gestor defende, o entanto, que existe mais reciprocidade agora do que antes, mas “menos do que devia existir”. “Foram dados passos muito importantes que a Comissão Europeia reconhece. No entanto, não são passos para travar o investimento”, conclui. Chineses na indústria da ferrovia Por isso, o homem que é também administrador da EDP diz que há campo aberto para mais investimento chinês em Portugal e até aponta o setor. “Principalmente na ferrovia. Não temos uma fábrica de produção de comboios. Tínhamos na Sorefame, na Amadora. A ferrovia é importantíssima para a mobilidade e para a eletrificação de mobilidade coletiva. Os chineses são os maiores fabricantes de comboios urbanos, interregionais e de alta velocidade. Era bom que houvesse entrada de investimento de chinês neste setor”, resume. Em relação à entrada da Huawei na rede de 5G, na distribuição em Portugal, e a posição norte-americana de que se tal acontecer obrigará a mudanças nas alianças na área da segurança, Marques da Cruz diz que ainda é possível separar negócios, política e segurança. Mas como?