Metro de Lisboa: Desabamento na Linha Azul faz quatro feridos e corta circulação durante "pelo menos um a dois dias"

O abatimento de parte de uma seção do teto na Linha Azul do Metro de Lisboa fez quatro feridos ligeiros e obrigou ao corte da circulação. A gravidade dos ferimentos não é conhecida. O desabamento aconteceu na estação da Praça de Espanha.

"Das quatro pessoas, duas por precaução foram levadas para o hospital, mas nada de grave, felizmente", disse aos jornalistas o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.



O responsável explicou aos jornalistas que, pouco antes das 14h30, "abateu-se sobre algumas carruagens do Metropolitano que estava a circular na Praça de Espanha um bocado de pedra, com peso, que danificou as carruagens".

"Felizmente, não registaram problemas graves. Há apenas quatro feridos, três apenas por razões de pânico. Estavam cerca de 300 pessoas dentro das carruagens, que foram prontamente e de forma segura retiradas do Metropolitano.”