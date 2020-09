Covid-19. Portugal regista mais seis mortos e 688 infetados e ultrapassa os 48 mil recuperados

Veja também:

Portugal regista mais seis mortos e 688 infetados com Covid-19. De acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, foram também ultrapassados os 48 mil casos de doentes recuperados (48.193).

O documento indica ainda um aumento de mais duas pessoas internadas (661), das quais 99 em cuidados intensivos (mais uma).

As vítimas mortais registam-se cinco em Lisboa e Vale do Tejo e uma na zona Centro. A maioria das vítimas mortais tinha mais de 80 anos, apenas uma tinha entre os 70 e os 79 anos de idade.

O grupo etário 20-29 apresenta o maior aumento de casos - 131, nas últimas 24 horas. Já as crianças com idades até aos nove anos registam a menor variação. Dos 688 novos casos nacionais, apenas 37 ocorreram nesta faixa etária. A DGS deixou por apurar a idade de quase 200 novos infetados.

Dos 688 novos casos agora diagnosticados, 478 são em Lisboa e Vale do Tejo, 160 no Norte, 22 no Algarve, 16 no Centro e 5 no Alentejo.

No total, o relatório da DGS indica que há agora 24.561 casos ativos da doença.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 74.717 casos confirmados, dos quais 1.963 acabaram por morrer.

Covid-19 em Portugal por região