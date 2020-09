Reino Unido aprova sanções contra Lukashenko, o filho e outros membros do regime

O Governo britânico disse que as sanções, impostas em conjunto com o Canadá, visam condenar violações dos direitos humanos de figuras da oposição, jornalistas e outros cidadãos da Bielorrússia na sequência das eleições, nas quais, segundo números oficiais, Lukashenko conseguiu mais de 80% dos votos.

O Reino Unido anunciou esta terça-feira sanções contra o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, o seu filho e membros do regime devido à repressão contra manifestantes naquele país desde as eleições presidenciais de 9 de agosto, que a oposição considera que foram fraudulentas.

Confrontado com um inédito movimento popular de co(...)

Segundo o Governo de Boris Johnson, Lukashenko, que é Presidente da Bielorrússia desde 1995, ignorou os apelos da comunidade internacional e recusou dialogar com a oposição, mantendo a repressão contra os manifestantes, centenas dos quais têm sido sujeitos a tortura e maus-tratos pela polícia.

As sanções incluem proibição de viagens e congelamento de bens de oito indivíduos do regime bielorrusso, incluindo Alexander Lukashenko, o filho Victor Lukashenko e Igor Sergeenko, chefe de gabinete do Presidente.