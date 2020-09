Portugal lança movimento "Unidos Contra o Desperdício" com o apoio de Guterres

Um terço da produção alimentar mundial é desperdiçada todos os anos e é contra este subaproveitamento que nasceu esta terça-feira o movimento “Unidos contra o Desperdício”, uma iniciativa da sociedade civil portuguesa no combate ao desperdício alimentar.

Em comunicado, o movimento apresenta-se como “cívico e nacional, congregador e agregador, que une a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício alimentar”, no mesmo dia que as Nações Unidas decretaram como Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, contando, por isso, com o apoio do secretário-geral, António Guterres, mas também do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“A realidade do desperdício é um contrassenso do ponto de vista económico, ambiental e social e tem merecido a atenção de muitos agentes de vários setores que agora se reúnem para, de forma ativa, chamar a atenção para uma questão que só poderá ser minorada com a vontade de todos”, defende.