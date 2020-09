Itália pondera prolongar estado de emergência após mais de 1.600 novos infetados num dia

Veja também:

A Itália registou 1.648 novas infeções de Covid-19 nas últimas 24 horas, cerca de 200 mais do que na segunda-feira, mas foram realizados mais de 90 mil testes, quase o dobro do dia anterior, segundo dados do Ministério da Saúde avançados esta terça-feira.

Foram também registadas 24 mortes, em comparação com as 16 de segunda-feira, elevando o total de óbitos para 35.875, sendo que o total de contágios desde o início, em fevereiro, da pandemia, ultrapassa os 313.000 no país.

Embora Itália mantenha a pandemia relativamente controlada na segunda fase – ao contrário dos países vizinhos – o número de pacientes internados com sintomas está a aumentar aos poucos e são já 3.048 em todo o país, enquanto o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 271 e a maioria dos infetados, mais de 47.000, estão isolados em casa.