Volta a Portugal. Nigel Ellsay com suspeita de fratura na clavícula após queda

Nigel Ellsay, ciclista da Rally Cycling, que chocou, esta terça-feira, com um bandeira amarela no início da segunda etapa da Volta a Portugal, terá fraturado uma clavícula.

Fonte da organização da Volta a Portugal precisou à Lusa que o prognóstico dos dois acidentados é “grave", mas a equipa já esclareceu que Ellsay está "consciente" e "suspeita de clavícula partida", apesar de aguardar resultados de mais testes. Ainda não há informações em relação ao bandeira amarela.

Ellsay embateu no bandeira amarela, que fazia sinalização apeado, nos quilómetros iniciais da segunda tirada, com ambos a serem transportados para o hospital Padre Américo – Vale do Sousa.

Na segunda etapa, na chegada ao alto da Senhora da Graça, Amaro Antunes venceu a prova. O ciclista da W52-FC Porto terminou isolado a tirada desta terça-feira, de 167 quilómetros, que ligou Paredes a Mondim de Basto. Antunes deixou Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) a 22 segundos e João Benta (Rádio Popular-Boavista) a 1m13s.