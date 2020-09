Santa Clara confirma público nas bancadas contra o Gil Vicente

O Santa Clara confirmou, em comunicado conjunto com a Liga de Clubes, que vai receber público nas bancadas do Estádio de São Miguel, no próximo sábado, contra o Gil Vicente, naquele que será o primeiro jogo com público no futebol profissional desde a retoma do campeonato, tal como a Renascença tinha avançado.

"A Direção Regional de Saúde aprovou a presença de público no referido, respeitando o limite máximo de 10% da capacidade total do recinto desportivo (1000 pessoas), o que está preconizado no número 4. do ponto X da V. circular informativa n.o DRS-CI N F 12020 I 53B", pode ler-se.

O emblema açoriano destaca que o jogo "assumirá um caráter experimental e pretende recuperar o papel pedagógico e de divulgação que o Futebol Profissional, pela sua notoriedade, pode e quer desempenhar, como a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas pedem desde a primeira hora".

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D e a Liga Portugal congratulam-se pela decisão tomada pela DRS. O Futebol português tem sido exemplar no processo paulatino de regresso à normalidade possível. Temos total convicção de que este poderá ser um passo histórico para a nossa Sociedade Desportiva, para a Liga Portugal e para o futebol português em geral", pode ainda ler-se.

O Santa Clara fará o segundo jogo em casa esta época, depois de ter recebido o Marítimo na primeira jornada, sem público. O clube açoriano regressou aos Açores esta época, depois de ter realizado a fase final da época passada na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido à pandemia da Covid-19.