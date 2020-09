Rio Ave confirma regresso de Pelé

Pelé está de volta ao Rio Ave. O clube oficializou, esta terça-feira, a contratação do jogador, por empréstimo do Mónaco, depois de na semana passada, António Silva Campos ter confirmado o seu regresso , em declarações à SportTV.

Pelé, de 29 anos, volta a não ficar no plantel do Mónaco, clube que o adquiriu em 2018, precisamente ao Rio Ave, por uma verba a rondar os 10 milhões de euros, com o Benfica a ter direito a 50% do valor.

Depois de ter feito 11 jogos na temporada da estreia pelos franceses, Pelé, ainda nessa época, foi cedido ao Nottingham Forest. Em 2019/20 voltou a jogar no Championship, pelo Reading.

Internacional pelas seleções jovens de Portugal, o médio-defensivo, natural do Cacém, é internacional A pela Guiné-Bissau.