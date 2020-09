Otamendi com desconto

A transferência de Otamendi para o Benfica está em destaque nas bancas, esta terça-feira, nos jornais desportivos. O "Record" informa que os encarnados aproveitam regime fiscal para poupar nos salários do argentino: "Otamendi com bónus de IRS". Apenas metade dos rendimentos serão taxados.

"O Jogo" explica que o Manchester City paga mais de metade de Otamendi. Ingleses suportam dois terços do ordenado nos dois primeiros anos na Luz. Cláusula de 30 milhões de euros. "Adeus Rúben. Olá Otamendi", escreve "A Bola". Avião privado levou um central para Manchester e trouxe outro até Lisboa.

A manchete do jornal "O Jogo" é dedicada aos dragões de ouro: "É justo que o Sérgio continue cá em tempos mais fáceis". As palavras são de Pinto da Costa, que quer ver o técnico que enfrentou a tempestade desfrutar da bonança. Em declarações ao Porto Canal, o presidente do FC Porto criticou, ainda, a decisão de não autorizar a presença de público nos estádios e sublinhou que nenhum dos indispensáveis do plantel saiu do Dragão.

O diário da Global Media dá destaque, ainda, ao desejo de mercado do Sporting. Os leões pretendem contratar mais um avançado, depois de garantir Tabata. O "Record" informa que Camacho vai voltar às opções, no lugar de Ristovski. O macedónio está a ser negociado e já treina à parte.

Os três desportivos puxam, ainda, para as primeiras páginas a pretensão da Liga de ter público no Santa Clara-Gil Vicente, da próxima jornada do campeonato. A Liga pretende ter mil adeptos nas bancadas, ao abrigo das normas que permitem 10% da lotação nos Açores.