Matheus Reis recusou jogar com o V. Guimarães. "Imperdoável", diz presidente do Rio Ave

Matheus Reis recusou jogar pelo Rio Ave frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, numa atitude interpretada como uma posição para forçar a saída do clube. O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, confirma a falta do jogador e, em exclusivo à Renascença, classifica o ato como "imperdoável".

"Ele recusou jogar no dia do jogo. Nós não podemos aceitar estas atitudes. Foi uma surpresa muito grande. Estávamos a negociar o jogador com um clube e ele queria que fosse mais rápido. Eu aconselhei-lhe calma, explicando que estávamos a negociar e que tínhamos de chegar a acordo", revela Silva Campos, sem confirmar o Olympiacos como o clube interessado na contratação do jogador, depois de o FC Porto ter desistido, após um primeiro contacto.