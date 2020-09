Djavan rescinde com o Moreirense

Djavan já não é jogador do Moreirense, depois de ter rescindido contrato com o clube no final da semana passada, confirmou a Renascença.

O lateral-esquerdo não foi convocado para os dois jogos que o Moreirense disputou no campeonato, nem em casa com o Farense, nem na Luz, frente ao Benfica, apesar de Ricardo Soares ter apenas seis opções no banco de suplentes.

Djavan, de 32 anos, chegou ao Moreirense na última temporada, mas perdeu espaço para Abdu Conté. Djavan somou apenas 12 jogos em toda a temporada e perdeu ainda mais espaço com a chegada do técnico Ricardo Soares, que substituiu Vítor Campelos.

Esta temporada, com a contratação de Pedro Amador ao Sporting de Braga, Djavan foi relegado para a posição de terceiro lateral-esquerdo.

O defesa chegou a Portugal em 2013, para a Académica, depois de ter feito toda a carreira até então no Brasil. As boas exibições em Coimbra valeram a transferência para o Sporting de Braga, onde esteve três temporadas e conquistou uma Taça de Portugal. Representou ainda o Chaves durante duas épocas, antes da mudança para o Moreirense.