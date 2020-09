Diretor regional do Desporto dos Açores garante público no Santa Clara-Gil Vicente

“Estou convicto que deve haver público, só se a Liga optar por não o fazer. O estádio tem condições e está preparado. O Santa Clara está a tratar dos pormenores do seu plano de contingência, que lhe cabe ter preparado. A instalação, que é propriedade do Governo e foi alvo de vistorias por parte da Autoridade de Saúde Regional, está pronta para acolher o público e os jogos, é apenas uma questão de reunir as vontades por parte da Liga e não da parte do Governo dos Açores”, destaca.

O diretor regional do Desporto dos Açores garante que o Estádio de São Miguel em Ponta Delgada está pronto para receber jogos com adeptos, o Santa Clara está a ultimar o plano de contingência e a menos que a Liga recue, o jogo vai ter publico nas bancadas.

A Liga Portugal enviou uma proposta à Direção Regional de Saúde dos Açores no sentido de autorizar a presença de público no jogo agendado para o próximo sábado em Ponte Delgada. O jogo deverá ter mil espectadores e dá-se como referência a circular informativa da Direção Regional de Saúde que autoriza a presença de público nos recintos desportivos dos Açores até 10% da lotação.

O diretor regional do Desporto dos Açores, António da Silva Gomes, dá como garantida, em declarações a Bola Branca , a presença de adeptos nas bancadas no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente para terceira jornada da I Liga.

António da Silva Gomes lembra que os Açores têm autonomia própria e por isso, se a normalidade prevalecer, o Santa Clara-Gil Vicente terá adeptos nas bancadas.

"A partir do momento que a Autoridade de Saúde Regional permite público em todas as competições nos Açores, essa opção de não haver público passa apenas a recair sobre a entidade organizadora do jogo, não sobre o próprio clube. Se não houve jogo ainda com espectadores é porque a Liga optou por não o fazer", disse, antes de prosseguir.

"Felizmente a Federação Portuguesa de Futebol no primeiro jogo que foi feito nos Açores optou que houvesse, assim como outras Federações já permitiram que houvesse público, porque não faz sentido que não o façam, uma vez que a Região Autónoma tendo competências próprias e tendo Autoridade de Saúde própria, e essa Autoridade permitindo que existe assistência no jogo, o que é normal é que haja”, afirma.

Sobre a possibilidade da realização de um jogo da I Liga com adeptos nos Açores poder servir de lançamento para que o mesmo aconteça no Continente e na Madeira, o diretor regional do Desporto dos Açores considera que se devem respeitar aspetos que considera fundamentais: a situação epidemiológica e as decisões das autoridades de saúde.



“Tal como compete às outras regiões do país respeitarem a autonomia dos Açores, também a Região Autónoma dos Açores deve respeitar aquilo que são as decisões do Governo da República. A condição pandémica não é a mesma no território continental, que é nos Açores. A Autoridade de Saúde Nacional saberá certamente decidir aquilo que é o melhor para a população do território continental. Há que respeitar as respetivas Autoridades de Saúde", conclui.

O Santa Clara-Gil Vicente está marcado para sábado, dia 3 de outubro, às 15h00, no Estádio de São Miguel.