Definidos os duelos da segunda eliminatória da Taça de Portugal

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, em que já entram em ação os clubes da II Liga, realizou-se esta terça-feira.

União Oliveirense (defronta o Sesimbra), Feirense (Grupo União Sport), Arouca (Estudantes Africanos Bragança), Leixões (Santa Marta Penaguião) e Varzim (Rebordelo) jogam com equipas das divisões distritais. As restantes terão pela frente clubes do Campeonato de Portugal.

Os encontros estão todos agendados, à partida, para o dia 11 de outubro, embora possa haver alterações.

Todos os duelos da 2.ª eliminatória





Juventude Sport (CP) - Académica Coimbra SDUQ (LP)

Câmara Lobos (CP) - Vizela Sad (LP)

Sesimbra (D) - União Oliveirense SAD (LP)

Espinho (CP) - Chaves SAD (LP)

GRAP (CP) - Cova da Piedade SAD (LP)

Grupo União Sport (D) - Feirense SAD (LP)

Caldas (CP) - Covilhã SDUQ (LP)

Esperança Lagos (CP) - Penafiel SAD (LP)

Vidago (CP)- Vilafranquense SAD (LP)

Fontinhas (CP) - Mafra Sduq (LP)

Estudantes Africanos Bragança (D) - Arouca SDUQ (LP)

Vitoria Futebol SAD (CP) - Académico Viseu SAD (LP)

Vila Real (CP) - Casa Pia SDUQ (LP)

Sertanense (CP) - Estoril Praia SAD (LP)

Santa Marta Penaguião (D) - Leixões SAD (LP)

Rebordelo (D) - Varzim SDUQ (LP)

São Martinho (CP) - União Paredes (CP)

Vilaverdense (CP) - Lourinhanense/U. Santarém SAD

Os Limianos (D) - Mineiro Aljustrelense (CP)

Ideal (CP) – Merelinense (CP)

Felgueiras 1932 / Aves SAD - Valadares Gaia SAD (CP)

Montalegre (CP) - Vila Cortez Mondego (CP)

Cerveira (CP) – Oriental SDUQ (CP)

Portomosense (D) - Real SDUQ / SC Lusitânia

Fazendense / 1.º Dezembro - União Leria SAD (CP)

União Da Madeira SAD / Tirsense – Olímpico Montijo Sad (CP)

Club Football Estrela SAD (CP) - Lusitano Vildemoinhos (CP)

Moncarapachense (CP) - Anadia (CP)

Alverca SAD / Guadalupe - Camacha (CP)

Ançã (D) - Sacavenense (CP)

Sanjoanense SAD (CP) - Canelas 2010 (CP)

Pero Pinheiro (CP) - Fafe Sad (CP)

S. João Ver Sad (D)- Marinhense (CP)

Trofense SDUQ (CP) - Águeda (CP)

Oleiros (CP) - Mirandela (CP)

União Idanhense (D)- União Torreense SAD (CP)

Pedras Rubras (CP) - Salgueiros Sad (CP)

Moura / Culatrense - Beira-Mar (CP)

Vitória de Sernache (CP) – Fabril Barreiro (CP)

Lusitano Ginásio SAD (CP) – Mortágua (CP)

Carapinheirense (CP) - Pinhalnovense Sad (CP)

Ovarense (D) - Oriental Dragon / Fayal SC

Vianense (CP) - Vilar Perdizes (D)

Amora SAD (CP) - Ferreiras / Louletano

Monção (D) - Barreirense / Madalena

Ericeirense / Loures – Gondomar (CP)

Legenda: LP - II Liga; CP - Campeonato de Portugal; D - Distritais.