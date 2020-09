Associação de Médicos do Futebol quer público em todos os estádios

Em entrevista a Bola Branca, João Pedro Mendonça, presidente da Associação dos Médicos de Futebol, considera que também no continente deve haver público nos estádios, desde que sejam tomadas as devidas precauções porque o vírus ainda vai demorar muito tempo a desaparecer.

“Temos de ter a noção que este vírus não vai terminar já, porque esta pandemia veio para ficar por mais algum tempo, mas temos de ter noção e a coragem, de permitir o regresso dos adeptos aos estádios, mas sempre de acordo com a DGS. Têm existido alguns acontecimentos e espetáculos com gente e no futebol não. Não podem servir-se do futebol para continuar a dar exemplos, quando isso não se verifica noutras situações", afirmou.



O Santa Clara confirmou, em comunicado conjunto com a Liga de Clubes, que vai receber público nas bancadas do Estádio de São Miguel, no próximo sábado, contra o Gil Vicente, naquele que será o primeiro jogo com público no futebol profissional desde a retoma do campeonato, tal como a Renascença tinha avançado.