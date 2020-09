O Belenenses anunciou a contratação do guarda-redes Stanislav Kritciuk, proveniente do Krasnodar.

O internacional russo de 29 anos chegou ao clube português depois de cinco temporadas no Krasnodar. Antes, o guardião esteve em Portugal três temporadas, ao serviço do Sporting de Braga e do Rio Ave.

Kritciuk junta-se a André Moreira, Guilherme Oliveira e João Monteiro como as opções de Petit para a baliza.