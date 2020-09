Pedro Martins está na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Olympiacos, de Pedro Martins, avançou, esta terça-feira, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao bater o Omónia no "play-off".

Os gregos apresentaram-se no Chipre com dois golos de vantagem, que se revelaram decisivos, face ao nulo desta segunda mão. José Sá e Rúben Semedo foram titulares, já Cafú entrou nos descontos.

Também o Ferencvários passou à fase de grupos apesar de um empate. Os húngaros tinham empatado, por 3-3, no terreno do Molde, na Noruega, pelo que o nulo na segunda mão selou o apuramento.

O Dínamo de Kiev não só geriu com sucesso a vantagem de 1-2 conquistada na Bélgica, como a ampliou: na receção ao Gent, goleou por 3-0. Buyalskyi, Carlos de Pena e Gerson Rodrigues marcaram.

Abel Ferreira tenta reviravolta

Na quarta-feira, o PAOK, de Abel Ferreira, vai tentar reverter, em casa, a derrota, por 2-1, sofrida no recinto dos russos do Krasnodar.

Os austríacos do Salzburgo pretendem confirmar no seu reduto o triunfo, por 1-2, no terreno dos israelitas do Maccabi Telavive. Enquanto os checos do Slavia de Praga tentarão contrariar, fora, o empate 0-0 cedido ante os dinamarqueses do Midtjylland.

O sorteio da fase de grupos, com o FC Porto, é na quinta-feira.