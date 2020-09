Trabalhadores continuam a pagar impostos. Empresas cortam receita ao Estado

Os trabalhadores continuam a pagar impostos e são as empresas que cortaram receita ao Estado, conclui a consultora Deloitte. Uma grande parte dos contribuintes já não paga IRS, são quase metade, porque não recebem o suficiente para ser tributado.

Dos que restam, uma parte foi abrangida pelo “lay-off”, mas este apoio foi dado às empresas, não aos trabalhadores, explica Luís Leon, da Deloitte: “Houve uma opção política de determinar que o ‘lay-off’ não era um apoio aos trabalhadores, era um apoio às empresas. Por isso, o dinheiro pago aos trabalhadores esteve sujeito a tributação em sede de IRS e verificamos que na execução, apesar do ‘lay-off’, não há uma queda da tributação em IRS em Portugal.”

Por outro lado, apesar do desemprego estar a subir e da estimativa de aumento, estas estatísticas não deverão afetar a receita de IRS. “Pode parecer paradoxal, mas a verdade é que, como o desemprego afeta essencialmente pessoas com salários baixos, próximo do salário mínimo nacional, que já não pagam IRS, acaba por não ter impacto na receita de IRS”, defende o fiscalista.

A consultora Deloitte antecipa, assim, que a receita de IRS deverá manter-se estável este ano, com tendência de crescimento. Isto apesar do crescimento do esforço da segurança social.